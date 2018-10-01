В Мюнхене начался судебный процесс по делу племянника тележурналиста ВГТРК Дмитрия Киселева

Сегодня, 20:30 \\ Политика

В столице Германии началось рассмотрение дела Сергея Киселёва, который является племянником известного телеведущего и гендиректора «Россия сегодня», Дмитрия Киселёва.  Его родственника обвиняют в том, что он совершил тяжкое уголовное преступление против Украины. Также в суде подчеркнули, что их не интересует боевой опыт Сергея на Востоке Украины и это никак не повлияет на решение судебной комиссии.

 

Ранее Дмитрий Киселёв сказал, что его племянник является гражданином Германии и проживает там на данный момент. А в том интервью Киселёв сказал, что Сергей якобы сражался в Восточной Украине за «повстанцев», был там командиром и получил медаль за свои достижения, воевал в Горловке (в самопровозглашённой республике ДНР) после своего возвращения домой.

В 2014 году Сергей Киселёв проходил военную подготовку в «Имперском легионе» в Петербуржской области, делал он это для того, чтобы в будущем можно было сражаться на стороне «сепаратистов». Также его подозревают в нарушениях некоторых законов контроля над оружием. Судя по обвинению, у Киселёва в распоряжении был автомат Калашникова и полуавтоматический самозарядный пистолет.

Дело открыли из-за заявления анонимного человека. Оно поступило в ведомство генеральной прокуратуры Ингольштадта. А к концу 2017 года в Баварском центральном ведомстве по борьбе с экстремизмом и терроризмом генеральной прокуратуры Мюнхена начали вести предварительное расследование. Уже в мае 2018 года пришёл приказ об аресте Сергея Киселёва. Его задержали в Болгарии, а в августе он был депортирован из страны обратно в Германию. И с того времени он был в следственном изоляторе. Точная дата, когда прибыл Киселёв на территорию Германии, не называется.

 

Сам он подчеркнул, что «вера направила его на юг Германии». В 2002 году на вебсайте российской православной церкви за рубежом содержится упоминание о начале его работы священником в баварской церкви. В соцсетях найдены его высказывания о событиях на Украине, которые совпадают с воззрениями его дяди.

За преступления, которые вменяются Сергею Киселеву, Уголовный кодекс ФРГ предусматривает от шести месяцев до десяти лет лишения свободы.

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Автор - Александр Фролов
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