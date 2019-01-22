Тем средствам массовой информации, которые не попадают под определение «традиционные», будет дано право на ошибку.

В Госдуме предлагают освободить «традиционные» СМИ от наказания за распространение фейков. Глава профильного комитета Леонид Левин, отвечающий за поправки в законопроект, не пояснил, какие именно издания вправе называться «традиционными». Госдума предлагает освободить их от наказания за фейки, объясняя это тем, что «режим регулирования этих СМИ на текущий момент достаточно эффективен против фейков».

Вместе с этим подготовлены поправки и для других СМИ. Так, например, официально зарегистрированное СМИ не будет сразу же штрафоваться Роскомнадзором, если за ним впервые замечена публикация фейка. Законопроект предполагает «право на ошибку»: в течение 24 часов издание должно удалить со своей площадки фейковый материал, за который грозит административное наказание. По мнению члена Госдумы, это поможет тем авторам в СМИ, которые опубликовали информацию ошибочно или не правильно поняла информацию. Если же фейк не будет удален, последует административная ответственность.

В январе Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин представили законопроект, который был принят при первом же чтении. Он предполагает наказание за распространение фейков, а также информации, оскорбляющей власть, госструктуры, госсимволы, Конституцию и общество.

Генерального прокурора могут наделить полномочиями закрывать доступ к тем ресурсам, которые нарушают данный закон.