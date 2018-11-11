В Нидерландах конфисковали 90 тыс. бутылок российской водки для КНДР

Сегодня, 03:13 \\ Политика

В Нидерландах сотрудники таможни конфисковали партию российской водки, которая состояла из 90 тыс. бутылок. Предварительное расследование выявило, что конечным пунктом назначения водки должна была стать КНДР. Об этом событии информирует Algemeen Dagblad.

 В порту Нидерландов таможенные сотрудники произвели конфискацию крупной партии российской водки. Основным предположением выдвигается версия о том, что 90 тыс. бутылок с горячительным напитком торговой марки «Столбовая» должны были попасть к военному руководству КНДР и лично к лидеру государства Ким Чен Ыну. Однако официального подтверждения данной информации от таможенной службы в Нидерландах не поступало.

Конфискация российской водки производилась в порту нидерландского города Роттердам. Вся партия в количестве 90 тыс. бутылок была распределена по 3 тыс. коробок, которые находились в контейнере. Сам контейнер был спрятан в корпусе самолета, который транспортировал корабль, принадлежащий Китаю.

Сотрудники таможни считают, что партия водки должна была отправиться в КНДР, что является нарушением санкций ООН против Северной Кореи.

Было высказано предложение о том, чтобы продать всю конфискованную водку на аукционе. Вырученные средства направить на помощь беженцам из КНДР.

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Автор - Мария Титова
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