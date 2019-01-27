Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Вчера, 23:12 \\ Политика

Со слов Александра Новака, министра энергетики РФ, транспортировка газа в Европу через Украину является крайне невыгодной.

Из его интервью стало известно, что это экономически нецелесообразный транзит по сравнению с « Северным потоком-1» и «Ямал-Европа», поскольку является в 2-2,5 раза дороже.

 

Украинской газотранспортной системе более 50 лет. В результате этого происходят огромные потери при транспортировке сырья, за счет износа оборудования.

При строительстве  новых газотранспортных систем применяют самые последние современные технологии. «Большого диаметра трубы, высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери», — из рассказа министра.

Для восстановления и модернизации украинской системы требуются огромные многомиллиардные вложения, до уровня соответствия современности.

«Украина заинтересована сохранить транспортный поток, как и европейские страны. Но для этого необходимо модернизировать и создать конкурентные условия для долгого использования инфраструктуры»,- отметил в своем интервью Новак.

 

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Автор - Александр Фролов
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