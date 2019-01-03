"Домогался - теперь отвечай": Трамп приставал к своей сотруднице, а она подала на него в суд

Дональд Трамп проходит по делу о домогательствах. В суд на него подала экс-сотрудница избирательного штаба президента США Алва Джонсон. Как отмечает женщина, он посмел ее поцеловать без ее согласия во время процесса работы.

Тогда Дональд Трамп схватил ее за руку, притянул к себе и поцеловал. Правда, Джонсон удалось увернуться, в итоге он пришелся в угол рта, при этом неловком моменте присутствовала небольшая группа людей. Но в Белом доме данную информацию опровергают.

Стоит вспомнить о том, что во время предвыборной гонки американские СМИ опубликовали видео. По имеющимся сведениям, его сняли около одиннадцати лет назад. На данной записи кандидат в президенты Дональд Трамп хвастался тем, что очень много и часто пристает к женщинам. Правда, за это заявление ему пришлось впоследствии публично извиниться. Трамп объяснил свой поступок тем, что это был всего лишь «мужской трёп в раздевалке».

Кроме того, бывший юрист американского президента Дональда Трампа намерен публично обвинить его в противозаконных действиях. Об этом сообщает англоязычное издание The Wall Street Journal. Юрист имеет намерение рассказать о неизвестных сторонах работы с Трампом, также он придаст гласности некоторые личные финансовые отчеты американского лидера.