Обычная практика обычной студентки: Песков дал комментарий о стажировке дочери в Европарламенте

Сегодня, 16:26 \\ Политика

Присутствие дочери пресс-секретаря российского президента в Европейском парламенте спровоцировало шумные обсуждения в сети и в СМИ.

 Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента России, дал комментарий относительно стажировки его дочери Елизаветы в Европарламенте. Он заявил, что это является всего лишь обычной практикой, а свою наследницу он назвал обычной студенткой. Более основатель Песков комментировать отказался, ссылаясь на то, что разговор ведется о его дочери, а не о каких-либо его служебных делах.

 Только недавно стало известно, что Елизавета Пескова является стажером Европарламента с ноября пошлого года. О практике 21-летней студентки рассказал депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад. Он заявил, что Пескова приступила к обязанностям без нарушений, и что она занимается незначительными задачами, например, обзором прессы. Никакие важные документы, имеющие вес в мировой политике, ей не доступны.

Также, Пескова имеет полное право проходить стажировку в Европарламенте, поскольку является французской студенткой. Шопрад подчеркивает, что у дочери Пескова заключен контракт именно с Европарламентом, а не лично с ним.

В западных СМИ стажировку дочери Пескова в Европарламенте уже называют попыткой пошатнуть настроения в Евросоюзе. В Европе считают подозрительным то, что на данную стажировку не нашлось более подходящей кандидатуры из 28 стран.

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Автор - София Волкова
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