Владимир Зеленский: Порошенко делает неплохие деньги "на крови", оборонный комплекс страны уже разворовали

Сегодня, 16:11 \\ Политика

Между Зеленским и Порошенко может разразиться война, уже сейчас шоумен обвиняет действующего президента в коррупции. Преступлением Зеленский счел информацию о поставках украинским оборонным предприятиям контрабандных деталей из России. Об этом кандидат в президенты Украины написал на своей странице в социальной сети.

Также Владимир Зеленский был раскритиковал событие, которое набирает обороты вокруг певицы Maruv. Известно, что девушка отказалась ехать на «Евровидение-2019» из-за того, что на нее оказывали политическое давление.

Известно, что в своём видеообращении Зеленский рвал и метал, говоря о том, что правительство Украины мало того, что пришло к власти «на крови», так еще и делает деньги «на крови». Так он высказался, переживая за то, что средства Укроборонпрома просто разворовываются. По итогам расследования стало ясно, что в оборонном комплексе проводятся масштабные хищения, было украдено 9 миллионов долларов.

Также стоит отметить тот факт, что Петр Порошенко запретил россиянам наблюдать за ходом выборов на Украине. О подписании соответствующего закона было сообщено на сайте украинской Верховной рады. Возможно, это связано с тем, что действующий президент пытается подкупить социологов перед выборами. Это делается для того, чтобы эксперты приводили недостоверные данные о рейтнигах кандидатов, хотя действительный рейтинг равен 14%.

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Автор - Алевтина Сергеева
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