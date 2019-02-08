"Дешевый пиар!": в сети раскритиковали Тимошенко, которая намерена объявить импичмент Порошенко

Сегодня, 14:41 \\ Политика

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего лидера Украины в государственной измене и заявила, что она вместе с другими фракциями намерена объявить Порошенко импичмент.

 По ее словам, процедура уже начата. Тимошенко заявила, что вывод о государственной измене она сделала на основе опубликованной журналистами информации. Политик утверждает, что сведения, которые просочились в СМИ, подпадают под статью 112 УК Украины. Речь идет о данных о масштабных хищениях в армии.

Накануне журналисты опубликовали статью, в которой раскрываются схемы хищения в армии, к которым якобы причастны все приближенные к Порошенко лица. В материалах расследования указано, что сын Олега Гладковского, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза вели торговлю с украинскими предприятиями. Однако они продавали товары с наценкой в 300%. Детали для военной техники, которые и были предметом продажи, якобы были завезены из России контрабандой.

 В сети высмеяли Юлию Тимошенко. Пользователи заявили, что в этом импичменте абсолютно никакого смыла, поскольку срок президентства Петра Порошенко уже подошел к завершению: «Смешно. Где Вы раньше были», «Дешевый пиар! Ему и так месяц в должности быть осталось какой импичмент?». Некоторые утверждают, что таким образом, кандидат в президенты скорее спасает действующего главу государства.

Интересно, что в высших кругах Украины тоже высказались относительно идеи Тимошенко. Так, политик Алексей Гончаренко считает, что это всего лишь «истерика» Юлии Владимировны, которая объясняется очень просто. Оказалось, по последним данным рейтингов, она не проходит во второй тур выборов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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