Скрипали живы: британский посол заявил, что они не хотят встречаться с представителями России

Британский посол опроверг информацию о смерти Скрипалей и заявил, что с ними всё в порядке. Однако он отметил, что придется поверить ему на слово, поскольку запрос о встрече был передан, но Сергей и Юлия пока не намерены встречаться с посольством России.

Об этом заявил Лори Бристоу. Он заверил, что Сергею и Юлии была передана просьба российского посольства о необходимости встречи. Он отметил, что подтверждает с абсолютной точностью, что Скрипали живы и в полном порядке. Однако он не стал скрывать своего мнения относительно отказа от встречи с российскими представителями.

Бристоу заявил, что он считает вполне логичным, что Скрипали в настоящее время не намерены вступать в переговоры. «Не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть», - прокомментировал политик. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что то полностью их выбор.

Напомним, ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория обратилась в полицию с заявлением, чтобы признать его и Юлия пропавшими без вести. Кроме того, посольство России в Лондоне высказывало предположение, что Скрипали уже могут быть мертвы.

Интересно, что в Совете Федерации уже успели прокомментировать заявление британского посла. Как подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, «британцам верить нельзя». Он отметил, что, конечно, стоит надеяться на то, что с людьми действительно все в порядке. Однако ситуация, по его мнению, очень сомнительна. «Если они не хотят встречаться с нами, пусть дадут интервью британской прессе, пусть нам покажут их живыми», - заявил Джабаров. Политик отметил, создается ощущение, что им просто не позволяют из-за страха все рассказать.