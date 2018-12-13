Порошенко высмеял шахтера, оставшегося без зарплаты

Президент Украины Пётр Порошенко высмеял шахтёра, возмутившегося задержкам заработной платы во время выступления лидера страны в Червонограде.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл в городе Червоноград, в котором долгое время проходят забастовки шахтёров, требующих выплаты всех долгов по зарплате. В городе было организовано выступление украинского лидера Петра Порошенко, во время которого тот решил узнать о текущей ситуации с долгами по зарплатам шахтёров от первого вице-премьера Степана Кубивы. Однако в тот же момент, когда Порошенко обратился к Кубиву, мужчина из толпы негодующе закричал, обратив таким образом внимание президента на себя.

Этот инцидент попал в поле зрения любительских камер и вскоре был выставлен на всеобщее обозрение на YouTube. Как следует из видео, Порошенко потребовал привести к нему возмущённого шахтёра, а после добавил: «Да мы знаем! Ты такой шахтёр, как я балерина». При этом, судя по записи, многих насмешка над мужчиной изрядно повеселила, поэтому её поддержали смехом.

Стоит отметить, что в Сети пользователи не смогли оценить юмора президента и высказали своё недовольство не только его издевательским отношением к шахтёру, но и поведением толпы, одобрительно засмеявшейся после этой «шутки».