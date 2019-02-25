"Теперь будут пускать ракеты на Юпитер!": плавучий космодром намерены построить на Украине

Об этом заявил директор предприятия "Южмаш". Именно оно и станет инициатором строительства. В планах разработать проект и построить платформу для запуска ракет в космос. Особенность в том, что она будет на воде.

Руководитель «Южмаш» Сергей Войт рассказал, что расположить плавучий космодром планируют в Херсонской области. По его мнению, страна уже давно должна иметь собственную платформу для запуска ракет в космос. Для того чтобы возвести объект, необходимо взаимодействие с заводом, который осуществляет разработку плавучих доков. По словам его представителей, завод полностью готов к сотрудничеству.

Интересно при этом, что сам «Южмаш» занимается строительством, специализируясь именно на ракетостроении, и сотрудничает с 23 странами в Европе. Украина еще в 2003 году попыталась обзавестись собственным космодромом, однако, тогда попытки оказались неудачными. Был подписан договор с Бразилией. Суть его была в том, чтобы использовать космодром «Алканатара» на коммерческой основе. Однако сама же Украина денонсировала соглашение в 2015 году.

Пользователи в сети довольно язвительно отреагировали на желание Киева иметь собственный плавучий космодром. «Плавучий – это когда денежки на него уплывут», «Ух, вот теперь то они разойдутся, будут пускать ракеты на Юпитер, там говорят газа такая куча, газпрому и не снилось». Некоторые не забыли упомнять и Крымский мост: «А под Крымским мостом он пройдет?» При том нашлись и те, кто отреагировал на желание Украины вполне нейтрально: «Хотят строить – пусть строят, развивают страну».

Помимо этого, поступала информация, что Незалежная в прошлом году предложила строительство космодрома в Австралии, о чем страна пыталась заявлять еще в 2016 году. Однако на настоящий момент судьба платформы для запуска остается неизвестной.