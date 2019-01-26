Посол Венесуэлы: Гуманитарная помощь США состояла из испорченных продуктов и лекарств

Сегодня, 06:06 \\ Политика

Гуманитарная помощь, отправленная властями США жителям Венесуэлы, состояла из просроченных лекарств и продуктов питания. Об этом заявил посол Венесуэлы в России.

Как сообщает газета «Известия», об испорченных лекарствах и продуктах питания, непригодных для употребления, сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. По его словам, испорченную продукцию, присылаемую американским правительством, в стране не считают гуманитарной помощью. Кроме того, руководство страны намерено отвергать американские товары и избегать какого-либо вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы.

Посол также отметил, что груз, отправленный США, по какой-то приичне не был проверен ни одной международной организацией, даже Международным комитетом Красного Креста. В то же время, Каракас уже получил 7 тонн гуманитарной помощи от России, в качестве которой у них не возникает никаких сомнений.

Также президент Венесуэлы сообщил о готовности принять помощь ЕС.

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