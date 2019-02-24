Правила отбора участников на Евровидение могут изменить на Украине

Сегодня, 04:18 \\ Политика

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил изменить правила проведения национального отбора на право представлять Украину на международном конкурсе «Евровидение», чтобы исключить возможность выбора артистов, разъезжающих с гастролями по России.

Со своей инициативой политик выступил на телеканале «Прямой». По его мнению, внесение изменений в действующие правила национального отбора артистов позволит ограничить попадание на сцену исполнителей, гастролирующих по «государству-агрессору». Кроме того, как отметил Кириленко, «Общественное телевидение», входящее в Европейский вещательный союз, имеет право самостоятельно назначать какого-либо исполнителя или проводить «узкий экспертный конкурс».

Стоит отметить, что украинская певица MARUV (Анна Корсун), победившая в национальном отборе, отказалась представлять свою страну на «Евровидении» из-за «кабальных» пунктов предложенного контракта и заявила, что она – «музыкант, а не бита на политической арене».

Новый кандидат на выступление на «Евровидении» в Тель-Авиве ещё не был выбран. Сообщается, что НОТУ проведёт во вторник переговоры о назначении нового участника.

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