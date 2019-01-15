Тимошенко раскрыла схему закупки украинским правительством российского газа через Марс

Сегодня, 03:40 \\ Политика

Юлия Тимошенко обвинила действующее правительство в использовании в течение последних пяти лет российского газа, от которого Киев якобы отказался в пользу европейского.

О схеме маскировки российского газа под европейский Юлия Тимошенко, возглавляющая политическую партию «Батьковщина», рассказала в телепередаче «Свобода слова», которая транслируется на телевизионном канале ICTV. Как отметила кандидат в президенты Украины, Киев официально заявил об отказе от российского газа ещё в 2015 году, начав закупать топливо по реверсу у Европы. Однако у неё появились документальные доказательства того, что президент и премьер страны нагло лгали своему народу и использовали газ российского происхождения, замаскированный под европейский.

Тимошенко также раскрыла хитрую схему правительства. Так, по её словам, документально транспортировка газа проходит «через Марс», после чего он прогоняется через европейские биржи, получая накрутку до $100 на тысячу кубометров, поступая на Украину, также согласно документам, по самому короткому пути. При этом на границе между Европой и Украиной существуют специальные «закольцованные газопроводы». Таким образом страна и получает «европейский газ». Однако, как подчеркнула политик, там добычи газа нет.

Раскрыв хитроумную схему действующего правительства, Тимошенко пообещала снизить цены на газ в 2 раза после избрания в президенты или уйти из политики в случае невыполнения своих обещаний.

Выборы президента Украины пройдут в стране 31 марта этого года. Всего за президентский пост поборются 44 кандидата.

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