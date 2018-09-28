Елизавета дочь Дмитрия Пескова, решила стажироваться в Европарламенте. Стажировку проводят в кабинете Эмерика Шопрада.

Эмерик Шопрад - один из знаменитых специалистов по геополитике во Франции на сегодняшний день является активным общественным деятелем.

Как прокомментировал политик, Пескова является дочерью влиятельного в стране человека. В связи с тем, что девушка студентка, она имеет не меньше прав, чем остальные ребята прошедшие практику в ходе учебы. Помимо этого, некоторые коллеги Шопрада считают, что это неприемлимо, ведь Елизавета может придать огласке важную информацию, хотя ранее отмечалось, что у девушки нет доступа к секретным данным, она не посещает закрытые заседания, а занимается исключительно опросами прессы и другими поручениями.

Как прокомментировал сам депутат; В совместной деятельности с Елизаветой Песковой нет никаких нарушений, а агрессия в сторону дочери пресс-секретаря президента Российской Федерации являются "русофобскими"».