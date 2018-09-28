Стажировка дочери Дмитрия Пескова в Европарламенте

Сегодня, 03:36 \\ Политика

Елизавета дочь Дмитрия Пескова, решила стажироваться в Европарламенте. Стажировку проводят в кабинете Эмерика Шопрада.

 

Эмерик Шопрад - один из знаменитых специалистов по геополитике во Франции на сегодняшний день является активным общественным деятелем.

Как прокомментировал политик, Пескова является дочерью влиятельного в стране человека. В связи с тем, что девушка студентка, она имеет не меньше прав, чем остальные ребята прошедшие практику в ходе учебы. Помимо этого, некоторые коллеги Шопрада считают, что это неприемлимо, ведь Елизавета может придать огласке важную информацию, хотя ранее отмечалось, что у девушки нет доступа к секретным данным, она не посещает закрытые заседания, а занимается исключительно опросами прессы и другими поручениями.

Как прокомментировал сам депутат; В совместной деятельности с Елизаветой Песковой нет никаких нарушений, а агрессия в сторону дочери пресс-секретаря президента Российской Федерации являются "русофобскими"».

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и службы в Российской Федерации. За это подписчики массово осудили телеведущую за неудачное сравнение и...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Серебряков считает Россию виновной в разжигании войн в ряде стран

 Российский актер, известный своей прямолинейностью в высказываниях о политике, снова...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

Тайные миллионы Путина: Россия смогла накопить целое богатство в криптовалюте

 Выход из санкций российское правительство увидело на рынке криптовалют, накопив миллион...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ