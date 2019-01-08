«Глубинное государство ненавидит Трампа»: почему стена на границе с Мексикой вызывает столько споров в США

Некоторые части американского государства далеко не в восторге от правления Дональда Трампа, от его нестандартных политических решений. К такому выводу пришёл бельгийский эксперт Крис Роман, который также является президентом компании Euro-Rus.

Все, кто правил до Трампа являлись империалистами, и у них была цель, которая заключалась в том, чтобы создать однополярный мир во главе с США. Каждый новый руководитель страны являет своё лобби. А именно у Трампа интересы право-консервативного протестанта. В этой политической силе находятся производители оружия, а также произральские лобби.

При том, группы других интересов, которые Трамп не поддерживает, всеми способами «портят жизнь» американскому президенту. И по мнению бельгийского эксперта, в США главную власть имеет глубинное правительство , также известное под названием «мафия Уолл-стрит». Сюда же относится разведка и военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки.

Также политолог рассказал причины споров по поводу границы США с Мексикой. Из слов Криса Романа, Трамп желает увеличить свою популярность среди избирателей своего лобби. В их число входят те, кто уже не хочет заниматься преступной деятельностью и те нежелающие видеть нелегальных мигрантов на рабочих местах в Соединённых Штатах, и такие люди предлагают свои услуги за небольшие деньги.

Целевая аудитория демократов — совершенно иная.

«Основной избиратель демократов — меньшинства. Мигранты, фанаты ЛГБТ, феминистки. Для демократов нелегальные мигранты — это их будущие избиратели», — отметил Крис Роман.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил ввести режим ЧП на границе с Мексикой. Таким способом американский президент надеется получить дополнительное финансирование на строительство заградительных сооружений на южном рубеже Штатов. Разногласия в Конгрессе по поводу выделения финансовых средств на реализацию этого проекта привели к шатдауну.