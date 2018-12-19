"Держит косаток не по адресу": Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину

Канадская актриса обратилась к российскому президенту с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае. Письмо датировано 24 февраля и было опубликовано на сайте фонда звезды.

Интересно, что Андерсон уже не в первый раз выражает свое беспокойство относительно судьбы морских животных. Ранее она также обращалась к России и просила запретить отлов косаток и белух. Что касается Владимира Путина, он заявлял, что необходимо заняться проблемой соблюдения законов по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте. На сегодняшний день у защитников природы она носит название «китовая тюрьма». Позже Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сделал заявление, что сначала необходимо разобраться с законодательством, однако, медлить нельзя, поскольку животные страдают. Из этого можно сделать вывод, что процесс не стоит на месте.

Памела Андерсон также отмечает это в своем письме. Она пишет, что вопрос еще не решен, и она это понимает. Однако она выражает глубокое уважение лидеру России и просит обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию, чтобы проблема была решена в пользу животных и как можно скорее. Она выражает надежду, что российская власть будет активно взаимодействовать с экологами страны, чтобы сделать правильный выбор. Также Памела поблагодарила Путина за запрет продажи морских обитателей. Акриса подчеркнула, что решение отпустить косаток и белух будет демонстрацией лидерства страны, которое найдет поддержку во всем мире и поднимет авторитет государства.

Мнения пользователей сети разделилось. Одни уверены, что Андерсон нужно подумать о своих «американских браконьерах, которые китов убивают». Граждане заявили: «Как будто Путин держит косаток не по адресу». Однако некоторые все же поддержали актрису в ее благородном стремлении помочь животным: «Памела – молодец».

Ранее стало известно, что, по меньшей мере, 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где страдали от холода, снега и льда.