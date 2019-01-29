«Легализовать взятки чиновников»: Арашуковых могли арестовать, чтобы отвести глаза от нового проекта
Перед задержанием Арашуковых министерство юстиции предложило перестать наказывать чиновников за взятки.
После проведенного опроса выяснилось, что больше половины людей взятки чиновников, распространенной проблемой. Они уверены, у каждого высокопоставленного чиновника имеются крупные не задекларированные средства на счетах, меньшинство посчитали, что эти случаи не частые и не распространяются на высшие чины.
Народ считает, что арест Арашуковых и обвинения выдвинутые им в краже бюджета и создании приступной банды создавалось лишь для того, чтобы отвести взгляд от более крупного воровства других людей, которое расшатывает экономику России. Многие уверены, что подобное поведение разыгрывается на фоне «разложения власти» и безнаказанности уличенных людей. Общество считает, что так продолжаться не может, но не имеют представления как начать бороться с такими людьми, ведь доверие утрачено уже давно, а чиновников совсем не пугает наличие статьи в уголовном кодексе в отношении коррупции.
Перед опросами и инцидентом с Арашуковыми министерство юстиции предложили не наказывать высшие чины за взятки, мотивируя это тем, что избежать этого невозможно и на это есть объективные причины. В пояснительной записки не было упомянуто о мерах наказания. Работа над таким предложением продлится до 2020 года. Подобный проект полностью противоречит статье в уголовном кодексе по поводу взяток, которая пока еще действует.
По статистике на 2018 год в России зафиксировано взяток на 2 миллиарда рублей.