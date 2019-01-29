«Легализовать взятки чиновников»: Арашуковых могли арестовать, чтобы отвести глаза от нового проекта

Сегодня, 12:27 \\ Политика

Перед задержанием Арашуковых министерство юстиции предложило перестать наказывать чиновников за взятки.

После проведенного опроса выяснилось, что больше половины людей взятки чиновников, распространенной проблемой. Они уверены, у каждого высокопоставленного чиновника имеются крупные не задекларированные средства на счетах, меньшинство посчитали, что эти случаи не частые и не распространяются на высшие чины.

Народ считает, что арест Арашуковых и обвинения выдвинутые им в краже бюджета и создании приступной банды создавалось лишь для того, чтобы отвести взгляд от более крупного воровства других людей, которое расшатывает экономику России. Многие уверены, что подобное поведение разыгрывается на фоне «разложения власти» и безнаказанности уличенных людей. Общество считает, что так продолжаться не может, но не имеют представления как начать бороться с такими людьми, ведь доверие утрачено уже давно, а чиновников совсем не пугает наличие статьи в уголовном кодексе в отношении коррупции.

Перед опросами и инцидентом с Арашуковыми министерство юстиции предложили не наказывать высшие чины за взятки, мотивируя это тем, что избежать этого невозможно и на это есть объективные причины. В пояснительной записки не было упомянуто о мерах наказания. Работа над таким предложением продлится до 2020 года. Подобный проект полностью противоречит статье в уголовном кодексе по поводу взяток, которая пока еще действует.

По статистике на 2018 год в России зафиксировано взяток на 2 миллиарда рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Евгений Северный
Главное за неделю

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и службы в Российской Федерации. За это подписчики массово осудили телеведущую за неудачное сравнение и...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Серебряков считает Россию виновной в разжигании войн в ряде стран

 Российский актер, известный своей прямолинейностью в высказываниях о политике, снова...

В Москве на 37-м году жизни умерла актриса из «Глухаря»

 В течении нескольких последних лет своей жизни Дарья Егорычева была вынуждена бороться...

Тайные миллионы Путина: Россия смогла накопить целое богатство в криптовалюте

 Выход из санкций российское правительство увидело на рынке криптовалют, накопив миллион...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ