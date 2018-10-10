Durty Donald и «Ким Чен Ням»: во вьетнамском ресторане бургеры назвали в честь президентов

К предстоящему саммиту между лидерами США и Северной Кореей в меню одного из вьетнамских ресторанах появятся два новых бургера, которые названы в честь Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Известно, что бургеры появятся в заведении уже с 25 февраля. По словам создателей, Dirty Donald будет состоять из двойной говяжьей котлеты, двойной порции сыра, а также бекона. Бургер будет украшен нитями из куриного мяса.

Некоторые местные СМИ утверждают, что внешний вид блюда будет напоминать волосы американского лидера, как одну из самых узнаваемых его черт. Об этом же заявил и шеф-повар. Интересно, что политическая обстановка в мире также сыграла свою роль в приготовлении бургера. Из-за напряженных отношений с Россией в блюдо будет добавлен русский соус.

Что касается второго бургера «Ким Чен Ням», в его состав будут входить кимчхи, копченую свиную грудку и пасту кочхуджан. Интересно, что блюдо в честь Дональда Трампа будет стоить дороже. Желающим отведать Dirty Donald необходимо будет заплатить 8,62 доллара, а «Ким Чен Ням» будет стоить 6,47 доллара. Шеф-повар из Ирландии Колин Келли рассказал, что во время разработки рецепта авторы блюда представили жителей США, «что-то гипертрофированном, как сам Дональд».

Сообщается, что встреча лидеров двух государств запланирована на 27–28 февраля в столице Вьетнама — Ханой. По предварительным данным, темой беседы станет денуклеаризация Корейского полуострова