Шнуров против Милонова: Адвокат музыканта направил жалобу на депутата в Госдуму

Адвокат Сергея Шнурова подал жалобу на парламентария Виталия Милонова в комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики из-за систематических оскорблений и распространения в СМИ недействительной информации.

Как сообщает РИА Новости, Константин Добрынин, представляющий интересы российского рок-музыканта Сергея Шнурова, попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина, который озаботился ранее публикацией в СМИ фейковых новостей, провести тщательную проверку действий депутата Госдумы Виталия Милонова, регулярно распространяющего в СМИ ложные утверждения о Шнурове и его творчестве.

Адвокат в качестве примера привёл некоторые публикации, в которых Милонов отзывается о творчестве его клиента как о «вредительском». В этих же сообщениях депутат сравнивает песни Шнурова с «ядом в городском колодце», а самого музыканта относит к «бесовским запевалам», «бескультурным» людям и «алкоголикам». Кроме того, Милонов высказывает предложения о запрете деятельности музыканта.

По мнению адвоката, распространившаяся статья могла сформировать у россиян ложные представления о творчестве музыканта и подорвать его репутацию в музыкальной сфере. Более того, парламентарий позволяет себе употребление «бранных слова и стилистически сниженную лексику» в рамках рассуждений о творчестве группы.

Таким образом юрист указал на несоблюдение этических норм, обязательных для депутата Госдумы, и потребовал провести проверку с последующим принятием мер, предусмотренных положением о комиссии по вопросам депутатской этики.