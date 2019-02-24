Затравленные певицы сравнил Украину с СССР «в его худшие времена» из-за скандала на национальном отборе

Украинские исполнительницы, выступающие в дуэте Anna Maria, назвали Украину Советским Союзом «в его худшие времена» в ответ на критику и оскорбления, вылившиеся на них из-за отказа признать «оккупацию Крымского полуострова» в эфире национального отбора на конкурс «Евровидение».

Своё отношение к скандалу, разразившемуся на Украине из-за отказа признать «оккупацию» Россией Крымского полуострова, сёстры выразили в Instagram. В первую очередь девушки поблагодарили всех тех, кто оказал им поддержку в этой непростой ситуации. Также сёстры заявили о том, что являются украинскими исполнительницами, живущими и выступающими в своей стране, подчеркнув, что это был их выбор. В то же время как отметили девушки, их родители приняли решение пойти другой дорогой и остаться в Крыму. Однако Родину, как и родителей, давших им жизнь, они не выбирают.

Анна и Мария подчеркнули, что даже не могли предположить, что в «государство с европейскими ценностями» когда-нибудь станет напоминать СССР «в его худшие времена», когда дети должны были отказываться от своих родителей.

Реакция подписчиков на слова певиц оказалась неоднозначной. В комментариях к записи развернулось целое противостояние между защитниками сестёр и их ненавистниками.

Дуэт боролся за право представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Причиной скандала послужили провокационные вопросы ведущего национального отбора и одного из членов жюри, которые хотели знать мнения девушек относительно «оккупации» Крыма Россией. Те отказались давать однозначный ответ, заметив, что Украина «просто потеряла Крым». Слова сестёр подвергли жёсткой критике, а сами певицы стали мишенью для многочисленных оскорблений со стороны соотечественников.