«Лицемерки»: из-за слов о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене финального отбора в «Евровидение»

Девушки Мария и Анна Опанасюк подверглись жесткой критике в Сети после своих слов о Крыме и своих комментариев о ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной. На сцене во время финального отбора на «Евровидение» певицы получили прямой вопрос о том, «чей Крым» от Сергея Притулы и выслушали комментарии от Джамалы.

Дуэт Anna Maria претендовал на участие в «Евровидение» от Украины. Девушки удачно дошли до финала, они заручились поддержкой фанатов и стремительно набирали популярность. Однако появились данные о том, что родители певицы остаются жить в Крыму и даже занимают там высокие должности. Девушки же заявили, что не будут называть полуостров украинским, а вопрос войны в Украине они комментировать не станут, так как ее там якобы нет.

Ведущий отбора на «Евровидение» Сергей Притула не смог не прокомментировать эти слова. Прямо на сцене во время финального отбора он заявил, что может задать певицам лишь один вопрос, из-за которого им придется делать выбор между своей семьей и карьерой в Украине. Дуэт Anna Maria пытался отвечать на слова Притулы, однако к обсуждению присоеднилась певица Джамала, которая состояла в составе жюри отбора.

В итоге, сестер Опанасюк довели до слез после их слов о Крыме. Певицы расплакались, говоря о своих родителях в Крыму и даже отметили, что они свой выбор уже давно сделали. По словам Сергея Притулы, девушкам стоило серьезнее обдумывать свое участие в отборе на «Евровидение», так как они продолжают защищать родителей, но и строить карьеру в Украине им тоже хочется.

Инцидент вызвал в Сети бурное обсуждение. На странице девушек в Instagram пользователи активно комментируют случившееся. В адрес дуэта поступает ряд критики, но негативные комментарии стремительно «подтираются». Пользователи заметили, что певицы удаляют комментарии с критикой. «Лицемерки», - написали комментаторы и осудили дуэт за желание «сидеть на двух стульях». Так или иначе, в отборе дуэт не победил, девушки не смогли собрать нужное количество голосов, а их слова о Крыме лишь усугубили ситуацию.