«Бегите, не оглядываясь»: Панин поддержал назвавшего россиян «псевдопатриотами» Серебрякова и призвал людей уезжать из России

Алексей Панин утверждает, что еще в 2008 году, когда он снимался в сериале «Стая», Алексей Серебряков уже знал, что происходит с Россией. Скандальный актер поддержал своего коллегу в его высказываниях и даже заявил, что в стране уже ничего не изменится.

Не так давно Алексей Серебряков высказался о России. Он обвинил страну в разжигании войн по всему миру, а россиян он назвал «псевдопатриотами». Слова Серебрякова вызвали бурную реакцию среди пользователей Сети и многих знаменитостей. Против актера высказался Юрий Лоза, который призвал россиян забыть о Серебрякове. А публицист Анатолий Вассерман заявил, что актер своими словами потакает прессе и говорит то, что от него хотят услышать.

Актер Алексей Панин поддержал называвшего россиян «псевдопатриотами» Серебрякова. По словам артиста, сам он лишь недавно начал понимать масштабы «катастрофы» в России. Панин утверждает, что Серебряков был прав в своих высказываниях.

Алексей Панин также призвал людей уезжать из России, если им хочется, чтобы их дети росли достойно. «Бегите, не оглядываясь», - написал актер в своем Instagram. В беседе с журналистами он также отметил, что все мысли Алексея Серебрякова совпадают с его мировоззрением. Панин высказался и о Юрии Лозе.

По словам Панина, Лоза является очень плохим человеком, о котором многие могут сказать неприятные вещи. Актер утверждает, что композитор часто вел себя как «подлец», поэтому ему все равно на слова Юрия Лозы. В комментариях под постом Панина, где он призвал россиян «бежать» из страны, пользователи пишут, что актеру стоит быть осторожнее с высказываниями, так как потом ему все это может «аукнуться».