Лавров заявил об отсутствии условий для заключения мирного договора с Японией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об отсутствии каких-либо условий для решения проблемы подписания мирного договора между Японией и России.

Такое заявление глава МИД РФ сделал во время интервью для вьетнамского телевидения и китайских телеканалов ЦТВ и «Феникс». По словам Лаврова, правительство намерено продолжить работу над выходом к общим договорённостям с Токио по заключению мирного договора, условия которого будут приемлемыми для обеих сторон. Однако в настоящий момент условий для решения этого вопроса нет, напротив, американские системы ПРО, размещаемые в Японии, способствуют ухудшению взаимоотношений Москвы и Токио, так как создают угрозу для России и Китая.

Лавров также отметил, что Москва никак не договаривалась с Токио о сроках решения проблемы заключения договора, несмотря на то, что премьер-министр Японии Синдзо-Абэ выразил надежду относительно заключения рамочного соглашения по мирному договору с российским президентом к июню, когда в Осаке состоится саммит «двадцатки». Министр подчеркнул, что никаких договорённостей между правительствами стран нет, потому что Россия против создания «искусственных сроков» для решения подобных проблем. Кроме того, Москва не раз говорила об этом Токио.

Стоит отметить, что вопрос принадлежности спорных Курильских островов стоит перед странами достаточно давно и является камнем преткновения, препятствующим заключению мирного договора после окончания Второй мировой войны.