«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и службы в Российской Федерации. За это подписчики массово осудили телеведущую за неудачное сравнение и материальное мышление.

Недавно Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое фото с сыном и поразмышляла над вопросом о государственном долге. По ее словам, государство ничего не делает для ее сына, так почему он во взрослом возрасте должен будет служить в армии? В качестве неудачного примера она привела контрактную украинскую армию, солдаты которой специально идут на службу, чтобы заработать денег.

После этих слов и материальных ценностей Собчак ее подписчики массово выразили недовольство.

Жители России радуются провалу Собчак на выборах. За неудачный пример со страной-соседом комментаторы посылают ее в Украину, если Собчак действительно нравится местное государственное устройство. «Куда мы катимся», – людей поражает то, что журналистка уже записала малолетнего сына в «золотую молодежь» и открыто говорит, что на защиту государства должны становиться только бедные.



