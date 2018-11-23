Тайные миллионы Путина: Россия смогла накопить целое богатство в криптовалюте

Выход из санкций российское правительство увидело на рынке криптовалют, накопив миллион биткойнов.

По заявлению англоязычного австралийского новостного сайта micky.com.au, специализирующегося на рынке криптовалют и блокчейна, нельзя исключать вероятность того, что российское правительство тайно ото всех приобрело один миллион биткойнов, с целью накопления валютной массы, легко конвертируемой в доллары, расчёты по которой максимально защищены устойчивыми криптографическими формулами.

Австралийские журналисты, специализирующиеся на рынке криптовалют, черпали свою информацию из твиттера российского экономиста Владислава Гинко, являющегося лектором в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Информация, полученная из твиттер-аккаунта Гинко, где тот рассказывает о накоплении Россией криптовалютных богатств, была проверена журналистами агентства при помощи личного скайп-звонка.

По словам австралийского агентства, Владислав Гинко оказался реальным человеком, который подтвердил всю изложенную информацию во время разговора по скайпу. С другой стороны, никаких подтверждений факту работы Гинко в академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) австралийские корреспонденты так и не получили, что может быть вызвано и бюрократическими проблемами в коммуникации.

В целом, австралийские журналисты достаточно скептично настроены к предположению о возможности накопления Кремлём одного миллиона биткойнов – по их оценкам, на приобретение подобной суммы ушло бы около 4 миллиардов долларов США, а изъятие такой огромной массы биткойнов из интернет-оборота привело бы к заметному и незамедлительному резкому росту стоимости биткойна. При этом, на протяжении последних пары месяцев наблюдалось лишь падение стоимости криптовалюты. Все опрошенные австралийцами эксперты высказали большое сомнение в том, чтобы Кремль смог незаметно приобрести столь большую сумму криптовалюты. Исходя из мнений специалистов, журналисты австралийского информационного сайта неоднократно высказали своё сильное сомнение в полученной от российского экономиста информации. Но ведь может ли быть ситуация, при которой австралийские специалисты по криптовалюте ошибаются?

Существует два способа заработка биткойна – его прямая покупка у владельца или получение за счёт сложных процедур с электронно-вычислительной техникой.

Для первого вполне можно предположить долгую и кропотливую операцию, растянутую на несколько лет, в рамках которой действующие на благо Кремля подставные лица скупали понемногу биткойнов, переводя их потом на один счёт. Во втором случае, нельзя не отметить того, что в российских спецслужбах – например, Службе специальной связи ФСО – существует достаточно большое количество мощных компьютеров, способных производить нужное количество операций, для производства биткойнов.

По этой причине, сама по себе возможность накопления российскими властями миллиона биткойнов, на протяжении какого-то времени, представляется вполне реальной. Чисто теоретически ничего не мешало российским властям и спецслужбам, привыкшим действовать в атмосфере тайны, произвести соответствующие ситуации действия. Собрать прямые доказательства долгой и сложной работы отечественных спецслужб будет очень трудно – о подобного рода мероприятиях люди узнают, как правило, при помощи случайных утечек информации или из официальных заявлений. Очевидно, что официальных правительственных заявлений по этой теме не будет. Но, возможно, что утечки информации уже произошли.