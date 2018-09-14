"Проболтался": Порошенко оговорился, назвал Украину агрессором и рассмешил сеть

Президент Украины выступал с речью перед избирателями в городе Жолква, случайно оговорился и назвал свою страну агрессором. Пользователи сети решили, что он "проговорился".

Запись выступления украинского лидера опубликована на популярном видео-хостинге YouTube. Во время своей речи Порошенко заявил, что он как главнокомандующий вооруженными силами должен сделать все, чтобы сохранить свою страну и оборону от «украинского агрессора». Следует заметить, что сразу же после этого он запнулся, сделал небольшую паузу и поправил сам себя, уточнив, что имел в виду «российского агрессора».

Судя по видеозаписи, окружающих рассмешила оговорка президента. А ролик тут же распространился в сети. Пользователи начали активное обсуждение. Многие предположили, что Петр Порошенко находился в состоянии алкогольного опьянения и вспомнили, что за ним это было замечено уже не один раз. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «В этот раз похоже коньячок оказался палёный. Не так и туда ударил»

Некоторые заметили, что речь лидера Украины вызвала только смех: «Над ним смеются, а он все богатеет, одним словом - клоун, и самое смешное - ему ничего за это не будет никогда». Многие же предположили, что Порошенко, наконец-то, сказал правду: «Впервые за долгие годы сказал правду», «Проболтался».

Напомним, 31 марта должны состояться выборы президента Украины. В настоящий момент лидером является Владимир Зеленский, обогнав Юлию Тимошенко. За всю историю на пост главы государства претендует рекордное количество человек – 44.