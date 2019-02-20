Власти Украины поставили под вопрос участие MARUV в «Евровидении-2019»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко вновь поставил под сомнение участие певицы, «выступающей на территории государства-агрессора», в «Евровидении-2019».

Как сообщил Кириленко, вопрос об участии MARUV на международном песенном конкурсе ещё не решён окончательно, потому что Украину не может представлять исполнительница, гастролирующая на территории агрессивной России или не признающая территориальную целостность своей страны. Кроме того, завершившийся в субботу 23 февраля национальный отбор на «Евровидение», по его мнению, стал «частью гибридной войны России против Украины». Своими мыслями вице-премьер Украины поделился с пользователями в Twitter.

Сообщается, что окончательное решение об участии в конкурсе Анны Корсун, победившей в национальном отборе, будет вынесено в течение 48 часов. Пока артистку ожидает ряд вопросов относительно её предстоящих гастролей в России.

Стоит отметить, что на один и провокационных вопросов певица уже дала ответ во время финала национального отбора, когда победительница «Евровидения» 2016 года Джамала поинтересовалась у конкурсантки, считает ли та Крым частью Украины и готова ли заявить об этом журналистам. MARUV заверила жюри, что ответить непременно утвердительно.