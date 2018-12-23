Российский актер, известный своей прямолинейностью в высказываниях о политике, снова навлек на себя волну негатива. На Серебрякова уже ополчились его коллеги по цеху и не только.

Известный актер Алексей Серебряков считает Россию виновной в разжигании войн в ряде стран. Об этом он заявил, когда выступал в Лондоне на форуме. По мнению артиста, на Российском государстве лежит вина за вооруженные конфликты в Грузии, Украине, Чечне, Сирии и африканских республиках.

Разжиганием войн, по мнению Серебрякова, власти России занимались последние 20 лет. Несмотря на это, народ России должен показывать псевдопатриотизм. По словам Серебрякова, власть пользуется этим, переписывая историю, чтобы оправдать разжигание конфликтов. Алексей Серебряков посоветовал всем не доверять слепо тому, что говорят, а обращаться к интернету, где можно ознакомиться с разными точками зрения по любому вопросу.

На Алексея Серебрякова после его слов с разных сторон посыпалась критика. Однако и раньше публика не жаловала артиста за его резкие высказывания. Так, в интервью с Юрием Дудем Серебряков упомянул, что сила, наглость и хамство представляют собой национальную идею России.

Также, масла в огонь подливает тот факт, что актер с 2012 года является жителем Канады вместе со своей семьей, но продолжает сниматься в фильмах российского производства. Самые известные его работы – «9 рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», «Бандитский Петербург».

Серебряков обладает почетным званием «Народный артист России». После резких слов Уральский родительский комитет потребовал лишить актера всех подобных званий. Также, члены организации считают уместным закрыть для Серебрякова въезд в страну.

Композитор Юрий Лоза, не оставляющий без внимания ни одно событие или высказывание, раскритиковал Серебрякова. Он призвал забыть актера навсегда, чтобы тот осознал, что не нужен России.

Публицист Анатолий Вассерман также отреагировал на слова актера. Он считает, что Серебряков своими словами просто подыгрывает прессе, с которой общается, делая то, что ждет от него общественность.

Мягче всех на слова Серебрякова отреагировал Дмитрий Дюжев. Он списал резкость своего коллеги на его актерскую сущность, из-за которой настроение бывает очень переменчиво. Также, Дюжев советует не думать всерьез о политических словах человека, не являющегося политиком.