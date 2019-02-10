"Пусть служат те, у кого нет денег": Сеть взорвал скандальный пост Собчак о российской армии

Звезда шоу-бизнеса Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте написала о том, как сильно проигрывает российская армия перед украинской. Она поделилась своими рассуждениями по поводу того, как смотрит на контрактную армию и обязательную службу.

Теледива отмечает, что у нее есть точный ответ на вопрос, почему нам нужна только служба по контракту. Она вообще не согласно с утверждением, что нужно отдавать долг государству и идти служить.

Свое заявление Ксения Собчак аргументирует тем, что оплачивать роды ей приходилось самостоятельно, точно также как и преподавателей по английскому языку для своего сына. К тому же и школа, в которую пойдет учиться Платон, будет частной, и ее оплачивать опять же будет сама звезда шоу-бизнеса. По ее словам, она не успела задолжать государству, как и многие жители России, которые сами зарабатывают себе на хлеб, без помощи государства. Об этом она сообщила в свете того, что не намерена отдавать своего сына в армию. Она всем дала понять, что ее сын не будет военнообязанным, о чем и заявила 23 февраля. Выходит очень символично.

Но публикация Собчак, разумеется, собрала огромное множество комментариев. Российскую журналистку поддерживали в основном молодые мамочки, которые также убеждены, что свое «дитятко» надо держать при себе, даже если ему будет 30 лет. Они начали вторить Ксюше, говоря о том, что «никому ничего не должны». Но негативная реакция оказалась не менее мощной, люди были возмущены очередным оригинальным постом «несостоявшегося президента». Один из пользователей так и заявил, что Собчак «идиотка», раз думает, что в случае, когда «есть деньги, можно откосить от армии». Это глубоко задело простых людей, которые не ищут способа оправдать свое нежелание жить для кого-то, кроме себя. Впрочем, многие заметили, что от нее другого ожидать и не стоило.