"Лоза против тысячи злых комментаторов": музыкант вступился за сестер Опанасюк после заявления о потере Украиной Крыма

Юрий Лоза, как и обычно решил вставить свое слово, после заявления претенденток на Евровидение от Украины. Сестры Опанасюк в эфире телеканала ATR смело опровергли информацию о том, что Крым является территорией Украины. Хотя и говорить о том, что Крым принадлежит России девушки тоже не стали, она сделали акцент на том, что на полуостров приходится ездить, пересекая сразу две границы. И это все, несмотря на заверения политиков относительно того, что Крым принадлежит Украине.

Не удержался и Юрий Лоза, стремящийся оказаться в самой гуще событий. По словам музыканта, данное заявление является абсолютно верным. Он лично считает, что крымский полуостров принадлежит только тем людям, которые там сейчас живут и которые голосовали за то, чтобы Крым стал частью российского государства. Лоза также отметил, что Украина по прошествии стольких лет просто отказывается принимать очевидное.

Также о скандальном интервью высказалась телеведущая и журналистка Ольга Скабеева. Свое мнение она написала на странице в социальной сети Twitter. Женщина отметила, что девушки «молодцы», поскольку не просто не признали «агрессию», а держались уверенно и с достоинством. Напомним, что интервью с участием сестер Опанасюк закончилось громким скандалом. Слова девушек вызвали гнев многих телезрителей, что в итоге привело к инциденту в конце передачи. В студию поступил звонок, звонивший, используя не нормативную лексику, высказался о «новообъявленных певичках».

Тут же посыпался шквал ненависти. К примеру, недавно блогер Марина Данилюк-Ярмолаева написала гневное сообщение, рассуждая о том, что нет ничего удивительного в успехе сестер Опанасюк. Ведь дело только в том, что «мамуля этих барышень» получает в декабре звание «юрист года в РФ», а отец судья переезжает работать в оккупационный суд. И тогда становится неважно, «какие ноты эти девушки могут взять».

Да и в целом Сеть кишит комментариями, началась массовая травля девушек, которых называют «приспешницами оккупантов». А некоторые удивляются реакции пользователей, поскольку «девочки» не оправдали их ожиданий, ведь их позиция оказалась «ну слишком пророссийской», а этого быть не должно.