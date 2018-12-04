"Безопасность возможна только с Россией": в Германии усомнились в безопасном будущем Европы без России

Депутат заявил, что политика США приближает весь мир к гонке вооружений, которая невыгодна. Однако ее можно избежать, если противостоять Штатам и наладить отношения с Россией.

Депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что вся Европа неправильно реагирует на угрозу новой гонки вооружений и пытаются во всем обвинять Москву. Однако он предупреждает, что эта позиция в корне неверна. Он не согласен с мнением премьер-министра Германии, который указывает только на Россию. При этом политик полагает, что неправильно и решение Меркель, в соответствии с которым она пообещала увеличить военные расходы. Это только подстегнет гонку вооружений, уверен Триттин.

По его мнению, нужно обратить пристальное внимание на США, которые продолжают разрывать международные договоры и активно вмешиваться в политику других государств. Американская политика сейчас представляет собой «токсичную смесь», которая может стать очень опасной. Депутат уверен, безопасное будущее Европы при таком сценарии под большим вопросом: «Безопасность возможна только с Россией». В ином случае политик и его сторонники усомнились в том, что все закончится благополучно.

Пользователи уже успели отреагировать на заявление депутата Бундестага. Они полностью согласились с мнением Триттина, но выразили сомнения в том, что его слова что-то изменят: «Ну вот, золотые слова! Вопрос в том, прислушается ли Европа к ним», «Светлая голова!!! Но скоро ярые русофобы заклеймят его как агента Кремля. А жаль...», «Правильно, что усомнились».

Триттин уверен, что Европе необходимо идти по пути налаживания отношений с Россией. Кроме того, он убежден, что безопасность во всем мире возможно только без ядерного оружия вообще. Поскольку сейчас не существует биполярного мира ядерных держав, так как ядерное оружие есть у Франции, Великобритании, Китая и других стран.