Сотрудники Microsoft отказываются сотрудничать с Пентагоном

Сегодня, 10:33 \\ Политика

Работники корпорации против применения их разработок для военных целей.

В ноябре прошлого года в корпорацию поступил заказ от армии США. Контракт на сумму 480 миллионов долларов заключался в том, что Microsoft должны были поставить для военных очки дополненной реальности HoloLens. Эти устройства планировалось использовать как для учений, так и для ведения боевых действий.

Сотрудники корпорации выразили недовольство в связи с заключенным контрактом. Они составили коллективное письмо, адресованное руководству Microsoft. Суть претензии состоит в том, что работники компании против применения их техники для военный целей. Под письмом подписались 50 сотрудников корпорации. Они требуют от руководства расторжения контракта с Пентагоном.

Протестующие также предложили руководству создать комиссию, которая будет контролировать сферы применения продукции Microsoft.

Ранее очки HoloLens применялись военными из Израиля и США во время проведения учебных тренировок.

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