"Чтобы у них была другая жизнь": в США признались в желании сменить власть в нескольких странах

Сегодня, 08:19 \\ Политика

По словам госсекретаря Майка Помпео, некоторые страны должны понимать, что им необходима смена власти. Среди них он назвал не только Венесуэлу, но также Кубу и Никарагуа.

 Политик отметил, что США готовы поддержать изменения, если народ, проживающий в этих государствах, этого захочет. Госсекретарь убежден, что правительство в этих странах ведет себя несправедливо по отношению к людям. Помпео отметил, что населению как в Венесуэле, так в Никарагуа и на Кубе не должно терпеть «навязываемое им иго авторитаризма».

Политик заявил, что люди должны понимать, что можно жить по-другому. «Коррупция и плохое отношение не являются непреодолимыми препятствиями. О своем желании сменить власть в некоторых странах Помпео признался журналистам во время интервью телеканалу Telemundo. Он подчеркнул в ответ на вопрос представителя СМИ, будет ли США предпринимать действия против недемократических режимов, что Америка действительно намерена продолжать этот курс, «чтобы у них была другая жизнь».

Заявление Помпео вызвало резонанс и широкое обсуждение в сети. Пользователи возмущены столь открытой демонстрацией своих истинных мотивов: «Это такой дружеско-вмешательский совет по-американски», «Никита Хрущев в свое время подобных успокаивал одним башмаком», «Ожидайте Майдан, как на Украине».

По мнению госсекретаря, проводимая в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа политика представляет опасность для жителей. Он уверен, это настоящая угроза для личности, которая лишается «личных свобод».

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Автор - Евгения Чернобаб
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