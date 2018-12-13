Порошенко жалуется на безответные звонки Путину

Сегодня, 06:12 \\ Политика

Петр Порошенко жалуется на то, что его звонки российскому коллеге, Владимиру Путину, остаются безответными. Об этом факте, который печалит украинского лидера, он рассказал в интервью для Fox News.

 Порошенко рассказал, что Путин оставляет без ответа попытки к диалогу. Президент Украины жалуется, что он пытался позвонить лидеру РФ в день, когда осуществилась провокация в Керченском проливе, чтобы узнать «что происходит?». Но звонок остался безответным. Порошенко предположил, что это случилось по причине того, что Путину нечего ответить.

Кроме этого факта, Порошенко отметил, что президент России желает восстановить территориально Советский Союз, а также славу Российской империи.

Сам же Путин уже комментировал звонки Порошенко, которые оставляет без ответа. По мнению лидера РФ, его коллега из Украины постоянно пытается вовлечь Россию в комбинации, которые являются «нехитрыми», но провокационными. А ответственность за все всегда возлагается на Москву.

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Автор - Мария Титова
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