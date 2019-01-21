"Всего лишь способ получить деньги из бюджета": эксперт оценил тактику "троянского коня"

Эксперт прокомментировал известие о том, что США планируют в ужесточенной борьбе с Россией и Китаем использовать тактику «троянского коня». Комментарий дал профессор, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Он отметил тот факт, что это скорее похоже на очередную попытку американского правительства получить немалую сумму из бюджета США на военные цели. По мнению Козюлина, говорить о военном доминировании в современном мире совершенно бесполезно, поскольку все люди планеты тесно взаимосвязаны.

Стоит отметить тот факт, что накануне появились сведения о новой политике Соединенных Штатов. Об этом открыто заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. Предполагается, что на разработку данного плана уйдет около года, а расходы составят 135 миллиардов долларов. Особенность стратегии заключается в том, что американские войска вторгнутся вглубь территории противника, а затем нанесут удары по его слабым местам. Таким образом Америка намеревается получить мировое лидерство.

Известно, что главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко делает акцент на том, что уже сейчас правительству России следует приложить все силы на усовершенствование системы обороны. По его словам, Россия за счет развертывания системы ВКО в состоянии бороться с данного вида стратегией, но об этом следует подумать заблаговременно.

Многие считают, что это всего лишь «дешевый» ответ США после прошлогоднего послания Владимира Путина. После демонстрации российского вооружения Запад и Соединенные Штаты очень сильно оживились, поскольку все были убеждены в военной отсталости РФ. Теперь возникла необходимость вернуть былую стабильность, и Америка идет на любые ухищрения.