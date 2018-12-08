"Современная музыка должна развиваться": Путин постановил помочь молодым исполнителям

Президент РФ Владимир Путин постановил поддержать российских молодых музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По настоянию главы государства, будут разработаны меры государственной поддержки популярной среди молодежи музыки, а также современных видов визуальных искусств.

План первоочередных действий Владимиру Путину представят к 1 сентября 2019 года. Ответственным по данному вопросу был назначен первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко.

Напомним, что в конце прошлого года по России прокатилась волна отмены концертов известных реперов, в числе которых оказались Элджей, Хаски, группа «Френдзона». Известно, что некоторые выступления сопровождались силовым вмешательством правоохранителей. Например, репер Хаски провел четыре дня в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре.

Интересен тот факт, что данный вопрос начали обсуждать широкомасштабно. В Госдуме выступали и Жиган, и Птаха, заступаясь за своих коллег. Они сделали акцент на том, что данные меры слишком суровые по отношению к исполнителям, поскольку они выражаются через творчество. А таким способом можно совсем перебить желание развиваться в этом направлении.