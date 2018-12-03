ЕСПЧ уведомил Россию об ответе Украине на запрос о содержании нарушителей морской границы

Министерство юстиции России разместило на своём сайте уведомление ЕСПЧ о результатах рассмотренного им запроса Киева по делу об инциденте в Керченском проливе.

Украинская сторона направила по этому делу повторный запрос, основанный на сведениях о состоянии здоровья троих моряков, полученных от адвокатов и родственников задержанных. ЕСПЧ счёл эти сведения недостаточными и не внял попыткам оспорить качество медицинской помощи, предоставляемой украинским морякам российской стороной.

Спор развивается в порядке, установленном Регламентом европейского судопроизводства. Двадцать четыре украинских военных моряка были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение государственной границы России и попытку незаконного пересечения Керченского пролива. В ходе проведённого задержания пограничными кораблями и катерами Черноморского флота они опасно маневрировали и подвергли угрозе здоровье и жизнь российских моряков-пограничников, вынужденных пресечь эти опасные действия применением оружия.

В декабре Министерство юстиции России предоставило подробный ответ на запрос ЕСПЧ по жалобе Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. В документе подчёркивалось, что граждане Украины задержаны за попытку пересечения границы России с применением насилия или его угрозой и заключены под стражу на основании соответствующих судебных постановлений.

В начале января Украина вновь подала жалобу в ЕСПЧ, возражая против законности задержания украинских моряков и требуя признать их военнопленными. Это требование выглядит по оценке квалифицированных специалистов как юридический курьёз и попытка политизировать инцидент. Украинские моряки задержаны по факту совершённых ими уголовно наказуемых деяний, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Тогда же Киев повторил просьбу об обеспечительных мерах, на которые суд обязан реагировать согласно «Правилу 39 Регламента Европейского Суда по правам человека». Судьи сочли изложенные в обращении аргументы не содержащими новых данных, по сравнению с предыдущим запросом, на который российской стороной был дан подробный и исчерпывающий ответ. О своём отказе удовлетворить его ЕСПЧ своевременно поставил в известность российское правоохранительное ведомство.