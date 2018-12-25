Россиян призовут на военные сборы

Сегодня, 07:28 \\ Политика

21 февраля 2019 года глава государства Владимир Путин подписал закон, который обязывает всех граждан, пребывающих в запасе отправиться на военные сборы, длительностью около двух месяцев. Дата проведения сборов в документе не уточняется.

 

Согласно указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, призванные граждане, а именно; отслужившие военные до определенного возраста, а также женщины-запасники будут направлены в Вооруженные Силы, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и органы ФСБ.

Задачи по четкому выполнению всех необходимых процедур возложены на плечи региональных властей и федерального правительства; обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов. Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть 21 февраля 2019 года.

В момент прохождения сборов граждане являются военнослужащими. Кроме освоения техники и повышения теоретических знаний, запасники проходят общевойсковую и огневую подготовку. При успешном прохождении всех зачетных дисциплин во время сборов гражданину могут присвоить очередное воинское звание и будет изменена категория, по которой гражданин находится в запасе.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

"Нам лучше дружить с Россией": на Западе оценили ежегодное послание Путина

 В частности, тезис о том, что резервы России впервые покрыли государственный долг, впечатлил экспертов. Австралийский экономист заявил, что никто не может отрицать достижения Владимира Путина.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

"Брехня!": соцсети возмущены заявлением Порошенко о том, что он "лично выносил погибших" на Майдане

 Президент Украины заявил, что никогда не забудет дни, когда на Украине произошел...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

«Пропавший без вести»: японский самолёт пропал в районе территориальных вод России

Вылетевший на выполнение боевого задания японский истребитель-бомбардировщик пропал с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ