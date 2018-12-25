Россиян призовут на военные сборы

21 февраля 2019 года глава государства Владимир Путин подписал закон, который обязывает всех граждан, пребывающих в запасе отправиться на военные сборы, длительностью около двух месяцев. Дата проведения сборов в документе не уточняется.

Согласно указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, призванные граждане, а именно; отслужившие военные до определенного возраста, а также женщины-запасники будут направлены в Вооруженные Силы, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и органы ФСБ.

Задачи по четкому выполнению всех необходимых процедур возложены на плечи региональных властей и федерального правительства; обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов. Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть 21 февраля 2019 года.

В момент прохождения сборов граждане являются военнослужащими. Кроме освоения техники и повышения теоретических знаний, запасники проходят общевойсковую и огневую подготовку. При успешном прохождении всех зачетных дисциплин во время сборов гражданину могут присвоить очередное воинское звание и будет изменена категория, по которой гражданин находится в запасе.