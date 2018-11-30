Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну российскую журналистку

Российскую журналистку Ольгу Юрьеву (телеканал «Россия-1») не пустила в Молдавию пограничная полиция страны. За последнее время подобные случаи с отказом во въезде представителей российских СМИ в Молдавию участились. Об этом информирует ТАСС.

В четверг было отказано во въезде на территорию государства Молдавия российской журналистке Ольге Юрьевой. Официальной причиной, которую объявила пограничная служба страны, стало несоответствие заявленной цели визита. Журналистка прибыла в Молдавию из Стамбула. Туда ее и вернули обратным рейсом.

Напомним, что это не первый случай, когда пограничная полиция Молдавии отказывается пускать журналистов из РФ на территорию страны. Последний случай отказа был зафиксирован 19 февраля. Тогда не смогли въехать в страну представители таких российских СМИ, как НТВ и «Россия-1». Журналисты намеревались взять интервью у президента страны.

В президентской администрации отметили, что осуждают такие провокационные действия по отношению к России.

По мнению экспертов, отказ во въезде в Молдавию российских журналистов свидетельствует о том, что властные структуры государства проводят определенную политику, которая имеет определенные цели.