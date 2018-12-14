В ВДВ анонсировали создание пятой дивизии

Андреем Сердюковым было объявлено, что в российских Воздушно-десантных войсках планируется увеличение численности, а именно создание дополнительной дивизии к уже существующим четырём. Помимо этого, в воинское соединение армии планируют ввести пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду и соответственно бригаду "нового типа" с улучшенными внутренними резервами.

Сердюков дополнил информацию, сказав, что до конца 2019 года во всех объединениях Воздушно-десантных войск РФ будут разработаны авиадивизия беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, для десантников в России создана концепция новых парашютных систем с кислородным оборудованием для прыжков с большой высоты.

По словам командования, в этом году в ВДВ поставят до 300 видов вооружения, военной и спецтехники, 9,5 тысячи средств для десантирования и парашютных систем, а также до пяти сотен устройств спутниковой авиации