В ВДВ анонсировали создание пятой дивизии

Сегодня, 05:06 \\ Политика

Андреем Сердюковым было объявлено, что в российских Воздушно-десантных войсках планируется увеличение численности, а именно создание дополнительной дивизии к уже существующим четырём. Помимо этого, в воинское соединение армии планируют ввести пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду и соответственно бригаду "нового типа" с улучшенными внутренними резервами.

 

Сердюков дополнил информацию, сказав, что до конца 2019 года во всех объединениях Воздушно-десантных войск РФ будут разработаны авиадивизия беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, для десантников в России создана концепция новых парашютных систем с кислородным оборудованием для прыжков с большой высоты.

По словам командования, в этом году в ВДВ поставят до 300 видов вооружения, военной и спецтехники, 9,5 тысячи средств для десантирования и парашютных систем, а также до пяти сотен устройств спутниковой авиации

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