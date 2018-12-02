Министерство безопасности ДНР сообщает о подготовке покушения на Медведчука

Сегодня, 19:23 \\ Политика

На сайте Министерства безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) опубликовано сообщение о подготовке спецслужбами Украины покушения на известного политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ за жизнь» Виктора Медведчука.

В сообщении говорится о подтвердившемся заявлении экс-президента Виктора Януковича, который в начале февраля предупредил о планируемых Киевом терактах против него и ряда других оппозиционных украинских политиков. Пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов раскрыл детали подготовительных планов, которые приняли системный вид и характеризуют Главное управление разведки минобороны Украины как службу, выполняющую поручения президента страны по устранению неугодных ему лиц, и как структуру, методично превращающую Украину в террористическое государство.

Устранение Виктора Медведчука поручено военнослужащим 8-го отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), базирующегося в Хмельницком. Подготовкой ликвидаторов занимаются прибывшие из-за океана специалисты разведывательного управления министерства обороны США, размещённые в гостинице «Арена» города Хмельницкого. Транзит террора становится, таким образом, характерным признаком партнёрских отношений украинского государственного руководства с Соединёнными Штатами.

Методы, которыми овладевают украинские силовики, уже применялись в отдельных случаях против публициста Олеся Бузины, других известных общественных деятелей и политиков. При этом ситуация обставлялась таким образом, будто они пострадали от рук политических радикалов. Но теперь террор становится в Украине массовым явлением, он поощряется и внедряется государственными структурами. В этой связи Михаил Попов обратился от имени коллег к сотрудникам спецслужб Украины с призывом не выполнять преступных приказов руководства страны, чтобы не уподобиться военным преступникам, осуждённым Нюрнбергским трибуналом и не навлечь на себя позор современников и потомков.

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Автор - Лев Мичелёв
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