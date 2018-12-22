В Госдуме предлагают заносить сомнительные высказывания депутатов в отдельный список

Спикера Госдумы Вячеслава Володина и его коллег взволновало то, как быстро СМИ разносят противоречивые высказывания чиновников. Володин назвал эту ситуацию стыдом.

В Госдуме предлагают заносить сомнительные высказывания и инициативы депутатов в отдельный список. На это обратил внимание депутат Вячеслав Володин. Он и его коллега от ЛДПР Василий Власов остались недовольны тем, как живо высказывание о грязных носках в плацкартных вагонах разлетелась по всем СМИ. Это, по мнению Володина, является стыдом, и мешает общественности обсуждать важные инициативы.

Власов и Володин высказались в Госдуме за отдельный список на сайте органа, в котором будут публично доступны самые неоднозначные высказывания и предложения депутатов. Но прежде, чем их туда публиковать, лидеры фракций должны проводить с чиновниками беседы на тему неуместности заявления.

Также, Володин сделал предположение, почему сомнительные высказывания принадлежат депутатам, избранным по партийным спискам. Спикер считает, что одномандатный чиновник чаще контролирует то, что говорит, потому что после неосторожных слов его могут уже не выбрать. Депутат-однопартиец менее аккуратен в словах, поэтому лидер его фракции должен публично реагировать на сомнительные слова, занося их в отдельный список.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Госдума намерена обложить штрафами россиян, которые едут в плацкартном вагоне в грязных носках. Судя по недовольству спикера Володина, эта инициатива является фейком.