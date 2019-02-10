Порошенко получил в США награду "за прогресс" на Украине

Сегодня, 14:38 \\ Политика

Награду президенту вручил представитель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. По словам местных СМИ, Порошенко был весьма тронут таким вниманием и оценкой его достижений.

 Глава Украины приехал в США с рабочим визитом. Однако во время пребывания на североамериканском континенте его ждал сюрприз. «Международный государственный деятель» - именно так называется награда, которую торжественно вручили Петру Порошенко.

Лидер Украины заявил, что это очень неожиданно. Он был тронут столь высокой оценкой его деятельности, а также отметил, что считает это «признанием наших совместных усилий и результатом прогресса», которого ему удалось достичь на своей родине. Кроме того, Порошенко отметил, что вручение почетной награды – это символ единства между украинским и американским народами.

Глава Незалежной вновь упомянул Россию в своей благодарственной речи. По его словам, пять лет назад страна одержала победу над российским антидемократическим режимом. Он также указал, что Кремль не может свое стремление восстановить СССР. Он также рассказал и о глобальной цели Украины. Как заявил Порошенко, она состоит в том, чтобы «достичь устойчивого мира через поддержку свободы и демократии».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственной и создать вторую версию Советского союза. Однако он убежден, что Кремль это сделать не сможет.

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Автор - Евгения Чернобаб
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