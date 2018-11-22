"Нам лучше дружить с Россией": на Западе оценили ежегодное послание Путина

В частности, тезис о том, что резервы России впервые покрыли государственный долг, впечатлил экспертов. Австралийский экономист заявил, что никто не может отрицать достижения Владимира Путина.

Том Лунго – экономист из Австралии, однако, проживает в США. Он отметил, что западная пропаганда, конечно, велика. Но никакое ее количество не может отрицать всё, что сделано Россией. «Он привел страну к свободному рынку», - говорит Лунго о Владимире Путине. Более того, сравнивая Австралию и Россию, эксперт отметил, что подходы в развитии двух стран очень похожи.

Еще один специалист также из Австралии финансист Генри Даунинг также высоко оценил всё сказанное президентом России в ежегодном послании к Федеральному собранию. Он заявил, что методы Путина очень показательны, поскольку он смог сделать страну одним из трех государств-членов G-20 с профицитом. Кроме того, он подчеркнул, что важным является факт долгового бремени, которое у России вообще самое низкое.

Многие другие эксперты из разных стран также отреагировали на заявление Владимира Путина. В США возмутились, почему Трамп не комментирует слова лидера России о ракетах. В Германии специалисты уверены, что нужно налаживать контакты с Москвой, а в Австралии намерены договориться с Кремлем о поставках газа.

Подобного мнения придерживаются и простые европейцы. Жительница Тюрингии Кристина считает, что выстроенные Европой отношения с Россией — позорные. Она заявила, что Путин очень справедлив к Европе. «Нам лучше дружить с Россией. Она нам понадобится», - пишет девушка. И на Западе с ней многие согласны.