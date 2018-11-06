Задом к России: НАТОвский экс-секретарь предрек войну Беларуси и РФ

Присоединение Беларуси к РФ, видимо, придется отложить. Российско-белорусские отношения в самом скором будущем перейдут в состояние войны в связи с недавним заявлением Лукашенко.

К такому заявлению пришел бывший генеральный секретарь НАТО Фог Расмунсен в своём недавнем интервью. По его словам, Белоруссии стоит перейти к реформам, ведущим к «демократии и свободе», если Минск хочет избежать некой «российской угрозы». Тоесть, повернуться к России задом.

По мнению Расмунсена (и многих иных западных политиков) у российских политиков и лично президента России Путина уже несколько лет существует план военной агрессии против Белоруссии. Иными словами, по мнению высокопоставленного западного политика Россия собирается оккупировать Белоруссию. Чтобы Белоруссия могла избежать «российской агрессии» она должна встать на путь демократических реформ – то есть перейти под прямое покровительство запада, превратившись в ещё одну восточноевропейскую страну НАТО, идущую по пути гибели экономики, массового отъезда населения и несамостоятельной политики.

Вероятно, западные политики оживились в отношение Белоруссии после недавнего заявления Лукашенко, по поводу дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Как заявил президент Белоруссии, никакой речи о влитии Белоруссии в состав России не может идти и речи – единственная возможная форма интеграции, приемлемая для Минска, экономическая. Но даже такого заявления, видимо, оказалось достаточно, чтобы напугать западных политиков возможностью объединения двух стран, что неизбежно влечёт усиление России.

На руку западу, готовящемуся «защищать» мир от России, играет и официальный Киев. Не так давно президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия готовится к войне с Украиной и всей Европой. Привычное для украинского политика заявление было сделано не только для того, чтобы попугать будущих украинских избирателей, но и для того, чтобы дать западу явный намёк – Украина готова выступить союзником НАТО против России. Даже если речь идёт о конфликте с ещё одним братским славянским народом.

Какова цена евроинтеграции? Этим вопросом задаются многие восточноевропейские политики и кто-то находит разные способы прийти к одному и тому же ответу – утрата части независимости. При этом только в отношении Белоруссии западные политики сходятся во мнении, что ценой её интеграции в Европу должен быть военный конфликт с Россией. Именно им Запад и пытается запугать Минск, с целью добиться полной покорности в отношениях.