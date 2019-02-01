Мадуро: Гуайдо будет свергнут с поста лидера государства

Легитимно переизбранный на второй срок президент Венесуэлы Николас Мадуро, сделал громкое заявление перед выпускниками медицинского университета в Каракасе. Он сказал, что самопровозглашённый временно исполняющим обязанности президента, а по совместительству и лидер оппозиционного движения Венесуэлы, Хуан Гуайдо, будет свергнут с поста лидера государства, посредством голосования, в ходе проведения выборов. «Почему Хуан Гуайдо не объявит выборы? Пусть этот самоназначивший себя президентом клоун инициирует выборы, чтобы его сместили с помощью голосования народа», - заявил Николас Мадуро.

Хотелось бы так же отметить, что по некоторым данным Гуайдо сам назначил себя ВРИО Президента Венесуэлы 23 января текущего года, опираясь на поддержку Вашингтона, после предшествующих этому переговоров с лидерами США непосредственно в Вашингтоне. Так же помимо США, ему была оказана поддержка странами Евросоюза и Группы Лимы (за исключением Мексики). Однако ряд стран выразил свою поддержку в сторону уже действующего законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в числе которых: Россия, Китай, Турция, Иран, Сирия, Мексика, ЮАР.

Так же известно, что 19 февраля находящийся под контролем оппозиции парламент назначил послов в Великобритании, Бельгии, Австралии, Люксембурге, Румынии, Андорре, Королевстве Нидерландов, Доминиканской республике, Дании и Швейцарии.