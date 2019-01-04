Украина – новый Иерусалим: помогут белорусам и «мыслящим русским»

Сегодня, 03:06 \\ Политика

Анна Гопко депутат Верховной рады заявила, что Украина является новым Иерусалимом. Поэтому задача «зрелой» страны помочь белорусам спастись от грозящего аншлюса РФ, а также поддержать «мыслящих русских». Информацию об этом передает «Политнавигатор».

 Депутат Рады выступила перед коллегами. В своей речи она отметила, что Бог дал украинцам святую землю, которую можно считать вторым Иерусалимом. Особенно этот статус подтверждает получение томоса.

Напомним, что украинская «Новая церковь» образовалась в декабре 2018 года.

Также Гопко считает миссией Украины – обратить внимание мира на готовящееся поглощение Белоруссии Москвой. Депутат считает, что белорусам нужна помощь, как со стороны Украины, которая обрела зрелость, так и со стороны Запада. «Мы должны сказать своё «нет», - констатировала Гопко.

Помимо этого, депутат призвала народ Украины помочь «мыслящим русским». По ее мнению, коренные народы России и люди, понимающие, что их государство «тюрьма», должны получить надежду. И в этом может помочь Украина, считает Гопко.

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Автор - Мария Титова
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