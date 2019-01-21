Израильский политолог Яков Кедми рассказал как поставить поляков на место

Известный израильский политолог Яков Кедми решил напомнить правительству Польши о не самых приятных страницах истории их государства. О тех страницах, которые Польша сейчас старательно пытается забыть. Речь Кедми повел о насилии над евреями со стороны поляков, а также о том, что именно советская армия, ненависть к которой теперь проявляет современная Польша, освободила страну от немецких оккупантов.

Первое, на что обратил внимание политолог - это процветание нацистской идеологии на территории Польши. Кедми отмечает: «Около 500 тысяч польских евреев были убиты самими поляками. Не немцами, а поляками. Соседи убивали соседей». Конечно же, израильский эксперт признает и тот факт, что польские граждане пострадали от рук немецких нацистов.

Однако, он уверен, что Польша ошибочно вписывает в число своих жертв три миллиона евреев, которые также погибли в те страшные времена: «Они были убиты на территории Польши не потому что они были поляками, не потому что они были польскими гражданами. Потому что они были евреями. И часть из них убили сами поляки».

При этом, в своих речах польское руководство совершенно забывает, что даже по окончании войны еврейские погромы на территории страны продолжились. Поэтому Яков Кедми напомнил им и об этом историческом факте: «Я уже не говорю о погромах, которые прокатились по Польше после окончания войны. Когда поляки убивали евреев за то, что они выжили, за то, что они вернулись. Чтобы пограбить их». И тогда польское правительство никак не отреагировало на подобное обращение с представителями еврейской нации.

Не забыл Яков Кедми напомнить жителям Польши и о важной роли советской армии в их сегодняшней независимости: «Да, они были жертвами нацистской Германии. А кто их спас от этого? Что они сделали с памятью этих спасителей? Как они надругаются над этим?»

Конечно же, слова израильского политолога вряд ли достигнут ушей польского руководства, которое сейчас старательно изображает из себя жертв и забывает о собственных прегрешениях. Однако подобные «таблетки для памяти» жизненно необходимы сейчас. Во время, когда каждый старается перекроить историю таким образом, чтобы только они единственные представали в народе в наилучшем свете. А их сегодняшние оппоненты, в которые Польша себе записала Россию, должны выглядеть только злодеями и оккупантами. История всегда была неоднозначной, а порой даже пугающей. Но это вовсе не повод для того, чтобы переписывать ее.