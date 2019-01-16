"Нужно пересчитать пенсии": Путин заявил о необходимости выплатить гражданам то, что они не получили

Об этом президент России заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Он отметил, что нужно проводить индексацию пенсий. Причем выше прожиточного минимума, а не ниже или не на том же уровне.

Владимир Путин потребовал вернуть пенсионерам социальную доплату, которую они не получили, начиная с 1 января 2019 года из-за того, что потеряли на нее право. Известно, что в настоящий момент пенсионеры получают доплату в том случае, если величина их пенсии является ниже величины прожиточного минимума. Таким образом, происходит компенсация разницы.

Однако в том случае, если происходит рост пенсионных выплат, то размер социальной доплаты снижается. Известно, что прожиточный минимум пенсионера в России сейчас составляет 8846 руб., на уровне регионов действуют собственные лимиты. А если пенсия после проведения индексации превышает прожиточный минимум, то дополнительная компенсационная социальная выплата не выплачивается вообще.

Путин заявил, что это в корне неверно. По его словам, в результате граждане чувствуют себя обманутыми, поскольку они либо вообще остаются ни с чем, не получая прибавки к пенсии, либо получают не ту сумму, на которую рассчитывали. По его словам, следует «немедленно устранить эту проблему». Президент уверен, что это абсолютная несправедливость, поскольку сначала нужно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже потом индексировать. Поэтому сложившаяся ситуация требует перерасчета: "Нужно в срочном порядке пересчитать пенсии".